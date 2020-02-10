"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة على محافظات جدة والليث ورابغ

بيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .. تدنٍّ للرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية قد يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: جدة والليث ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.