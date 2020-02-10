"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة على محافظات جدة والليث ورابغ

بيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .. تدنٍّ للرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية قد يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: جدة والليث ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة جدة

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10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 09:24 AM

بيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .. تدنٍّ للرؤية

"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة على محافظات جدة والليث ورابغ

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية قد يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: جدة والليث ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة جدة

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