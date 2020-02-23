الاتحاد يتوهج أمام الهلال ويخسر.. النصر يزحف نحو الصدارة.. والأهلي يتراجع

صيام الهداف ووصيفه عن التسجيل.. "سبق" تقلب أوراق الجولة 19من الدوري

أسقط الهلال نظيره الاتحاد في ختام الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف دون مقابل، كان كافياً للحفاظ على الصدارة وإبقاء الفارق النقطي بينه وغريمه التقليدي النصر إلى 3 نقاط، والأخير بات المطارد الوحيد على قمة الترتيب.

ولم تغير خسارة الأهلي من الفتح ساكناً بالنسبة له حيث بقي ثالثاً برصيد 33 نقطة، ومثلها للوحدة الذي يأتي رابعاً.

"سبق" تقلب أوراق أبرز ما جاء في الجولة 19 من الدوري.

الهلال والاتحاد.. عنوان الإثارة

حفل لقاء " الكلاسيكو " الذي جمع الهلال وضيفه الاتحاد بالإثارة والندية، رغم خطف الهلال نقاط اللقاء في الوقت بدلاً من الضائع عن طريق هداف "الكلاسيكو" البرازيلي " إدواردو "، إلا أن الضيف ظهر بصورة زاهية عن السابق "فنياً" بقيادة المدير الفني الجديد " كاريلي " مما قد يعيد صياغة الاتحاد وتقديم المستويات الفنية الجيدة المقرونة بالنتائج الإيجابية التي تدفع بالفريق نحو مناطق الدفء والأمان " الوسط ".

تراجع أهلاوي.. تقدم نصراوي

لازال النصر هو المنافس القوي للهلال على صدارة الترتيب، حيث شهدت هذه الجولة تحسناً ملحوظاً في المستوى الفني للفريق الأصفر.

كما شهدت الجولة انتفاضة للفتح ( المركز الـ14 ) على حساب الأهلي.

وانتهى "ديربي القصيم" الذي جمع التعاون والرائد بالتعادل الإيجابي، وبقي فارق النقطتين مشتعلاً بين الفريقين، وربما يتوسع في الجولة الـ20.

الشباب.. ينتعش

بدأ الشباب يعيد ترتيب أوراقه من جديد، والبحث عن مركز متقدم في سلم الترتيب، حيث واصل حضوره على أرضه وبين جماهيره وخطف النقاط الثلاث من فم ضيفه ضمك من "عنق الزجاجة " دفعت بالفريق للمركز الثامن، إلا أن طموح الشبابيين هو ولوج المربع، ومن ثم خطف بطاقة تؤهله لدوري الأبطال.

"حمدالله" في المقدمة

رغم الغياب وعدم التسجيل لمهاجم النصر وهداف الدوري " المغربي " عبدالرزاق حمدالله، في هذه الجولة، إلا أنه لازال متمسكاً بصدارة الهدافين ( 16 ) هدفاً، يليه هداف الهلال " الفرنسي " قوميز ( 14 ) هدفاً، وبرصيد11 هدفاً لكل من، عمر السومة ( الأهلي )، إدواردو ( الهلال ).