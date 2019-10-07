"المتعاني" يعاني .. تشكيلة سرطانات تحاصر "مُسِن الـ 84" بمكة وذووه يناشدون

باءت محاولات قبول حالته بـ "المدينة الطبية" بالفشل والأمل "مستشفى متخصص"

ناشد ذوو مُسِن بمكة المكرّمة، يبلغ من العمر 84 عاماً، يعاني سرطاناً في القولون والكبد والرئة والعظام؛ مسؤولي وزارة الصحة، بضرورة قبول حالته في أيّ مستشفى أو مركز متخصص، بعد أن تعذّر قبوله في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة- على حدّ قولهم.

وفي استغاثة تلقتها "سبق" من ذوي المُسِن "عواد بن زاعب المتعاني"؛ البالغ من العمر 84 عاماً؛ طالبوا فيها مسؤولي وزارة الصحة، بضرورة قبول مريضهم في مستشفى متخصص يخفّف من آلامه التي تلازمه منذ أكثر من 8 أشهر.

وبحسب تقرير طبي، حصلت عليه "سبق"، صادر من مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، فإن "المتعاني" يعاني سرطان القولون منتشراً إلى الكبد والرئة والعظام، وتم تحويله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة لتلقي العلاج الكيماوي.

وأشار ذووه إلى أن جميع محاولاتهم بقبول حالته في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة بحكم أنها الأقرب له ويتوافر فيها علاج لمثل حالته، قد باءت بالفشل- على حد قولهم.

ولم يعد أمامهم سوى طرق باب وزير الصحة؛ للنظر في حالة المُسِن والتوجيه لقبوله ونقله إلى مستشفى متخصص على وجه السرعة، لانتشاله من الوضع الصحي الذي يعيشه ويزداد تدهوراً يوماً بعد آخر.