تنبيه من فوارق حرارية مرتقبة في الدمام والرياض

تصل إلى 17 درجة بين يومي الجمعة والسبت

حذرت تقارير مناخية من انقلابات جذرية مُرتقبة في درجات الحرارة تشمل الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة نهاية الأسبوع.

وقال موقع "طقس العرب": تتأثر هذه المناطق من المملكة بكتلة هوائية حارة يوم الجمعة، متبوعة بكتلة باردة يوم السبت، تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير.

وبحسب التوقعات، ستنخفض درجات الحرارة العظمى في الدمام يوم السبت بواقع 17 مئوية مُقارنة بيوم الجمعة، لتسجل العظمى 23 درجة مئوية مُقارنة بيوم الجمعة الذي ستلامس فيه الحرارة العظمى حاجز 40 مئوية.

وتُعتبر هذه الفوارق الحرارية مُحفزة للإصابة بأمراض البرد والأنفلونزا، خاصة أنها ستتزامن مع أجواء مغبرة بكثافة.

وأضاف الموقع أن الأمر لن يكون مختلفاً بالنسبة للعاصمة الرياض التي ستشهد انخفاضاً حاداً وكبيراً في درجات الحرارة، بحيث تهوي من 35 درجة نهار الجمعة إلى 26 درجة مئوية نهار السبت، بفارق حراري يصل إلى 9 درجات مئوية بين يومي الجمعة والسبت.