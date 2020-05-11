8 مدن سعودية تسجل أكثر من 10 آلاف حالة تعافٍ من فيروس "كورونا"

مكة 3.334 والرياض 2.919 وجدة 2.108 والمدينة 1.441

سجلت ثمانية مدن سعودية أعلى عدد من حالات التعافي على مستوى المملكة، لتبلغ أكثر من عشرة آلاف حالة تعافٍ من فيروس كورونا كوفيد-19.

فقد بلغت حالات التعافي في مكة المكرمة 3.334، الرياض 2.919، جدة 2.108، المدينة المنورة 1.441، الهفوف 642، الدمام 550، القطيف 217، الطائف 180 حالة تعافٍ.

وتواصل ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 إلى أكثر من 12 ألف حالة في المملكة‏، وبحسب موقع وزارة الصحة فقد بلغ إجمالي المتعافين 12737 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد.