ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا

استعرضا العلاقات بين البلدَيْن وأوجه التعاون الثنائي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.


وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 10:56 PM

استعرضا العلاقات بين البلدَيْن وأوجه التعاون الثنائي

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.


وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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