"الصحة" تختار 10 مشاركين للتنافس على جائزة الرواد

تهدف إلى اكتشاف الكفاءات واستثمار أفضل المبادرات

اختارت وزارة الصحة 10 مشاركين للحصول على جائزة الرواد في موسمها الثاني, من خلال تنظيم فعالية تنافس فيها 24 مشاركًا واستعرضوا خلالها مبادراتهم الإبداعية أمام لجنة التحكيم.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع منسوبي وزارة الصحة على المشاركة في تحقيق رؤية الوزارة من خلال اكتشاف الكفاءات واستثمار أفضل المبادرات والمشاريع ذات القيمة والجودة العالية على أرض الواقع.

ومن المقرر أن يقام لاحقاً حفل تكريمي للفائزين وتسليمهم الجوائز.