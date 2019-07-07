بالفيديو .. موظف الخطوط التركية يعتدي على مسافر بريطاني في مطار أسطنبول .. تعرف على السبب !

وثّق مسافر من الجنسية البريطانية بهاتفهالمحمول حادثة إعتداء تعرض لها من موظفالحجوزات في الخطوط التركية بمطار اسطنبولوهي تأتي ضمن مئآت المضايقات والتعاملاتالسيئة ضد المسافرين من مختلف الجنسيات.

وتفصيلاً ، فشلت محاولات سيدة كبيرة في السنمعها أولادها وتعاني من المرض في الحصولعلى تذكرة بديلة لتذكرتها التي فقدتها تذكرتهافي مطار اسطنبول ، رفض الموظفون مساعدتهاأو إعادة طباعتها ، فاستنجدت بأحد المسافرينمن مسلمي بريطانيا في المطار في محاولةلإيجاد الحل.

وذهب المسلم البريطاني لطرح الأمر على موظفيالطيران التركي وقوبل بالرفض ، ثم بدأ الموظفبطرد المسافر خارج الصالات ، وتعرض للسبوالشتم من موظف الخطوط التركية.

يشار إلى أن حوادث الاعتداء على السياح فيتركيا بدأت في التصاعد ، وسجلت الستة أشهرالماضية من العام 2019 سرقة 9 جوازاتسعودية .