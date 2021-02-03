أغلى السيارات.. "بوغاتي" الكلاسيكية تواصل تحقيق أرقام قياسية

كلما زاد عمرها تزداد قيمتها

عبدالملك سرور- سبق: استمرت قيمة سيارات "بوغاتي" الكلاسيكية في الارتفاع محققةً أرقاماً قياسية في عام 2020، حيث لم يسبق أن بيعت أغلى خمس سيارات في مزاداتٍ علنية لشركة واحدة في نفس السنة، لكن "بوغاتي" فعلتها.



وبناء على تحليل سوق أجرته شركة "Classic analytics" أكدت فيه أنه كلما زاد عمر سيارات "بوغاتي"، تزداد قيمتها، خاصةً تلك التي من عصر "إيتور وجان بوغاتي"، وبقيت على حالتها الأصلية حاملةً بذلك تاريخها العريق في السباقات.



ويأتي ترتيب السيارات كالتالي:

١- سيارة "Bugatti Type 59 Sports":

تم بيعها بمبلغ 12,681 مليون دولار (47,5 مليون ريال) في مزادات Gooding&Company في لندن في سبتمبر 2020، وتعتبر من أغلى سيارات بوغاتي التي تم طرحها في مزاد علني، حيث تأتي بمحرك 8V / سعة 3.3 لترات بقوة 250 حصاناً.



٢- سيارة "Bugatti Typ 57S Atalante":

تم بيع هذه السيارة النادرة والمرغوبة جداً بمبلغ 10,44 مليون يورو في مزاد Gooding&Company في لندن، وتعد واحدة من 17 سيارة فقط، قام جان بوغاتي بتزويدها بهيئة هيكل أتالانتي الجذاب، وتأتي بمحرك توربيني 8V / سعة 3.3 لترات بقوة 175 حصاناً.



٣- سيارة "Bugatti Type 55 Super roadster":

تم بيعها بسعر 7.1 مليون دولار في مزاد بونهامز في جزيرة أميليا في مارس 2020، وتعتبر واحدة من أصل 14 سيارة بناها جان بوغاتي.



٤- سيارة "Bugatti Type 35C":

تم بيعها بمبلغ 5.23 مليون دولار (19,6 مليون ريال) في Gooding&Company في لندن، وتأتي هذه السيارة التي يعود تاريخها لعام 1928 بمحرك 8V / سعة 2 لتر بقوة 125 حصاناً وبسرعة قصوى تزيد عن 200 كم/س.



٥- سيارة "Bugatti type 55 Super Sport":

تم بيعها بمبلغ 5.07 مليون دولار (19 مليون ريال) في باريس في فبراير 2020، وتعتبر أغلى سيارة يتم بيعها في مزادات Rétrmobile 2020، حيث تأتي بمحرك توربيني 8V / سعة 2.3 لتر وبقوة 160 حصاناً.