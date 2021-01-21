ارتفاع صافي أرباح stc خلال الربع الرابع من 2020م بنسبة 14%

تصاعد الإيرادات بنسبة 8.43% لتصل إلى 58,949 مليون ريال

أعلنت مجموعة stc نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، حيث ارتفعت الإيرادات خلال الربع الرابع بنسبة 14.69% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 15,213 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات بنسبة 8.43% لفترة الاثني شهر من العام 2020م لتصل إلى 58,949 مليون ريال.

وشهد إجمالي الربح خلال الربع الرابع ارتفاعًا بنسبة 1.54% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 8,489 ملايين ريال، ولفترة الاثني شهر بلغ إجمالي الربح 33,997 مليون ريال بارتفاع نسبته 4.96%، وارتفع الربح التشغيلي خلال الربع الرابع بنسبة 37.08% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 3,290 مليون ريال، ولفترة الاثني شهر بلغ الربح التشغيلي 12,816 مليون ريال بارتفاع نسبته 2.69%.

وذكرت الشركة أن الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الرابع شهد ارتفاعاً بنسبة 14.62% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 5,716 مليون ريال، ولفترة الاثني شهر بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) 22,175 مليون ريال بارتفاع نسبته 4.28%، مشيرة إلى أن صافي الربح خلال الربع الرابع ارتفع بنسبة 15.60% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 2,683 مليون ريال، ولفترة الاثني شهر بلغ صافي الربح 11,085 مليون ريال بارتفاع نسبته 3.94%.

وأكدت الشركة أنه تماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات التي بدأت من الربع الرابع من عام 2018م كما أقرها مجلس إدارة الشركة وسبق الإعلان عنها في تاريخ 16 ديسمبر 2018م والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في يوم 24 أبريل 2019م، ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 2,000 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2020م، أي ما يعادل ريالاً للسهم الواحد، حيث ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، الذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا وسيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ التوزيع.

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن الشركة حققت أعلى إيرادات سنوية مقارنة بالأعوام الثمانية السابقة، حيث ارتفعت إيرادات قطاع المستهلك مدعومةً بارتفاع مشتركي الألياف البصرية بنسبة 27.5%، والنطاق العريض بنسبة 10.6%، كما ارتفعت إيرادات البيانات بنسبة 9.0% للفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (12 شهرًا).

وأفاد أن أداء قطاع الأعمال كان له أثر إيجابي على النتائج، حيث نما القطاع بنسبة 24.6% خلال العام الحالي، كما نمت إيرادات الشركات التابعة للمجموعة بنسبة 13.8% خلال العام الحالي مما أسهم بشكل إيجابي بتحقيق هذه النتائج، مشيراً إلى تعاون الشركة مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين كممكّن رقمي لجدول أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020 التي عُقدت داخل المملكة، وذلك بتقديم الخدمات الرئيسية للاتصالات لتمكين الخدمات الرقمية لجميع اجتماعات القمة.

يذكر أنه، مؤخرًا، دشنت الشركة 3 مراكز ضخمة للبيانات بشكل متزامن في الرياض وجدة والمدينة المنورة، بهدف تمكين التحول الرقمي للقطاعات الحكومية والخاصة وتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وصممت مراكز البيانات وفق أعلى المعايير العالمية، ويعدّ تدشينها دليلاً على التزام الشركة بتحقيق إستراتيجيتها "تجرأ"، وإحداث تحول كبير في بنية الشبكة لتمكين التحول الرقمي في جميع مدن المملكة.