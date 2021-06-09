الأمن الليبي يحرر 33 رهينة من 3 جنسيات

قبض على عدد من الخاطفين

حرر جهاز البحث الجنائي بالجفرة وسط ليبيا، 33 رهينة كانوا مختطفين في أحد الأوكار بمدينة الشويرف، بحسب ما أورد، اليوم الأربعاء، موقع "روسيا اليوم".

وأوضح الجهاز في بيان أنه تلقى شكوى من أهالي المنطقة حول الاختطاف.

وأضاف أنه أعدّ كل الإجراءات، ووضع خطة محكمة لتحرير الرهائن، بالتعاون مع عدد من الوحدات العسكرية في المنطقة.

وبيّن الجهاز أنه بعد ساعات من تبادل إطلاق النار مع الخارجين على القانون، قُبض على عدد منهم، وجرى تحرير الرهائن البالغ عددهم 33 مختطفاً، وهم من الجنسيات المصرية والسودانية والبنغالية.