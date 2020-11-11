لبنان تسجل 1922 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 98829 والوفيات 763 شخصًا

سجّلت لبنان 1922 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 98829 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 54869، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 763 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة.