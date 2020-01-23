"فيصل بن فرحان" يلتقي مؤسس ورئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

الْتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله في مدينة دافوس السويسرية، مؤسس ورئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كلاوس شواب؛ وذلك ضمن استضافة كلاوس لأعضاء الوفد السعودي المشارك في المنتدى.
وجرى -خلال اللقاء- بحث الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مدينة دافوس السويسرية منتدى دافوس الاقتصادي كلاوس شواب
جرى خلال اللقاء بحثُ الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها
الْتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله في مدينة دافوس السويسرية، مؤسس ورئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كلاوس شواب؛ وذلك ضمن استضافة كلاوس لأعضاء الوفد السعودي المشارك في المنتدى.
وجرى -خلال اللقاء- بحث الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها.