الأهلي وأبها إلى ملعب رديف الجوهرة .. بقرار لجنة المسابقات

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إقامة مباراة فريقي (الأهلي وأبها) في الجولة (14)، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وجاء قرار نقل المباراة بناء على إفادة الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة بإغلاق الملعب الرئيس بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة لأعمال الصيانة.

وسيتم التنسيق بشكل عاجل مع إدارة المنشآت الرياضية والأندية المعنية بشأن جدولة بقية المباريات المقامة على الملعب.