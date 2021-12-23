"بوتين": إهانة النبي محمد ليست حرية رأي.. بل انتهاك لحرية الدين والمشاعر المقدسة للمسلمين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي السنوي، إن إهانة النبي محمد ونشر صور النازيين على المواقع الإلكترونية ليست حرية تعبير.



ونقل موقع "سبوتنيك الروسي"، عن الرئيس بوتين قوله: "وضع هتلر على موقع "الفوج الخالد" حرية رأي؟! لنفكر في هذا الجانب من الموضوع، إهانة للنبي محمد ما هي؟ هل هي حرية رأي؟"، وأضاف: "هي ليست حرية رأي، بل انتهاك حرية الدين، وانتهاك المشاعر المقدسة لمن يعتنق الإسلام".



وقال الرئيس الروسي: "دعونا نفكر في هذه الناحية من القضية. يجب علينا توفير الحرية بشكل عام؛ لأن مستقبلاً محزناً ومملاً ينتظرنا دونها، لكن يجب الإدراك أن هذه الحرية تتناقض مع أهدافنا عندما تعبث بحرية شخص آخر".