خطباء الجوامع بالمملكة: قرار محدودية الحج يحقق مقاصد الشريعة

أجمعوا على أن الدولة سعت وما زالت للقيام بحقوق البيت الحرام

توحدت خطب الجمعة لأكثر من 20 ألف خطيب في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، اليوم، عن التنويه بقرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة، مشيرين إلى موافقته مقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على النفس البشرية، ولاسيما في ظل جائحة كورونا التي أزهقت أكثر من نصف مليون نسمة في مختلف دول العالم.

واستهل الخطباء خطبهم بحمد الله والثناء عليه وتقديم الشكر والامتنان لقيادة المملكة على الجهود المبذولة والخدمات المتواصلة والعناية الفائقة التي أولتها للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوّار، مؤكدين أن المملكة راعت مقاصد الشريعة السمحة في قرار الحج من أجل أمن الحجيج وسلامتهم، وتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة لهم ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.

وقال الخطباء: من فضل الله تعالى أن جعل في الحج منافع لا يعلمها كلَّها إلا هو، فمن منافعه أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن مَن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ومن منافعه التعارف والتآلف بين المسلمين وتعاونهم على البر والتقوى، ومن منافعه أن أذن الله فيه بالتجارة، كما قال تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) الآية، ومن تيسير الله تعالى على هذه الأمة أن جعل فرضه عليهم مرة واحدة في العمر تخفيفاً وتسهيلاً.

وأجمع الخطباء على أن الدولة سعت وما زالت تسعى بكل إمكاناتها للقيام بحقوق البيت الحرام وشعائر الحج وإكرام الحجاج والمعتمرين والزوار، وليس من المبالغة في شيء إن قلنا إنه لا تُعرف دولة في التاريخ بعد دولة الخلفاء الراشدين قامت بما قامت به هذه الدولة السعودية المباركة من عمارة ورعاية وعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشاروا إلى أن من جميل مآثر المملكة وحميد صنائعها ما أعلنت عنه من قيام شعيرة الحج لهذا العام في ظل جائحة كورونا مع تقليل أعداد الحجاج، حفاظاً على هذا الركن العظيم من التعطيل، وحفاظاً في الوقت نفسه على أرواح الناس وحياتهم وصحتهم محلياً وعالمياً، فموسم هذا العام يأتي والعالم يعاني هذا الوباء الخطير، مختتمين خطبهم بالدعاء بأن يعافي الله الجميع منه، وأن يجزي قيادة المملكة كل خير على جهودها لحفظ أمن وسلامة الحجاج والسهر على راحتهم.

جدير بالذكر أن توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتخصيص خطبة الجمعة عن قرار قصر الحج على أعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة، يأتي استمراراً لجهود الوزارة في تعزيز الوعي المجتمعي حيال الأمور الشرعية وبيان أهمية هذا القرار في المحافظة على الشعيرة وتحقيق مقاصد الشريعة في حفظ النفس، وفي إطار مواكبة الجهود التي يبذلها ولاة الأمر في العناية بشؤون الحرمين الشريفين وقاصديهما والسعي في توفير كل أسباب أمن الحجاج والمعتمرين وسلامتهم.