"طيران الإمارات" تخطط لخفض آلاف الوظائف بسبب "كورونا"

تسريح طيارين وأفراد من أطقم الضيافة

نقلت "رويترز" عن خمسة مصادر بـ"طيران الإمارات"، إحدى أكبر شركات الطيران التي تسير رحلات طويلة المدى في العالم؛ أن الشركة تخطط لخفض آلاف الوظائف.

وذكرت المصادر أن الشركة بدأت اليوم (الثلاثاء)، تسريح طيارين وأفراد من أطقم الضيافة؛ من أجل التعامل مع أزمة سيولة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا العالمية.