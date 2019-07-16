"تونس" و 4 وديات تُجهز القادسية للموسم الجديد

اعتمدت إدارة نادي القادسية إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم في دولة تونس وذلك لمدة 20 يوماً، على أن يبدأ المعسكر بعد غد الخميس 18 يوليو الجاري، وسيتخلل فترة المعسكر 4 مباريات ودية وسيختتم المعسكر يوم 8 أغسطس، المقبل حيث ستعود البعثة إلى مدينة الخبر في نفس اليوم.

وكان القادسية قد تعاقد مع المدرب التونسي يوسف المناعي للإشراف على تدريب الفريق في الموسم المقبل، كما دعم صفوفه بالمهاجم نواف الحبشي، وذلك على سبيل الإعارة قادماً من نادي الشباب، وتعاقد مع الظهير سالم الحمدان قادماً من الحزم.