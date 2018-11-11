بينها إعانات المدارس النائية.. اعتماد صرف 31 مليوناً "مكافآت لطلاب عسير"

إدارة الخدمات أتمت إيداع المبالغ بحسابات آباء المستفيدين بعد استكمال المسيرات

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، صرف 31951794 ريالاً، تُمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، والمغتربين والمغتربات، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وأبناء الموفدين للتدريس بالخارج؛ وذلك خلال الفترة من بداية العام الدراسي الجاري وحتى نهاية شهر ربيع الأول.

وكانت إدارة خدمات الطلاب، بمتابعة من مديرها علي صهفان، قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد أن تم استكمال مسيرات الصرف اللازمة، فيما دعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.