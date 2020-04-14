علماء الفلك يكتشفون أكبر انفجار لنجم تم تسجيله على الإطلاق

أقوى عشر مرات من انفجار المستعر الأعظم وأسطع 500 مرة

أعلن علماء فلك في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أنهم اكتشفوا أكبر انفجار لنجم تم تسجيله على الإطلاق، وأنه أقوى بعشر مرات من انفجار المستعر الأعظم (سوبرنوفا) العادي، وأنه أسطع بنحو 500 مرة وذلك حسب بحث نُشر اليوم.

ووصف علماء الفلك من جامعة برمنجهام في بريطانيا ومركز هارفارد- سميثسونيان للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة اكتشافهم، الذي أطلق عليه اسم (إس إن 2016 أيه بي إس)، بأنه مستعر أعظم نشط للغاية ناجم عن انفجار نجم ضخم للغاية تعادل طاقته تريليون تريليون جيجا طن من مادة (تي إن تي).

ونظراً للكمية العالية غير العادية من الهيدروجين الموجود في السحابة المتفجرة، يعتقد الفلكيون أن المستعر الأعظم قد تشكّل في الأصل من اندماج شمسين معاً.

بريطانيا الولايات المتحدة علماء فلك

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14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 08:41 AM

أقوى عشر مرات من انفجار المستعر الأعظم وأسطع 500 مرة

علماء الفلك يكتشفون أكبر انفجار لنجم تم تسجيله على الإطلاق

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن علماء فلك في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أنهم اكتشفوا أكبر انفجار لنجم تم تسجيله على الإطلاق، وأنه أقوى بعشر مرات من انفجار المستعر الأعظم (سوبرنوفا) العادي، وأنه أسطع بنحو 500 مرة وذلك حسب بحث نُشر اليوم.

ووصف علماء الفلك من جامعة برمنجهام في بريطانيا ومركز هارفارد- سميثسونيان للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة اكتشافهم، الذي أطلق عليه اسم (إس إن 2016 أيه بي إس)، بأنه مستعر أعظم نشط للغاية ناجم عن انفجار نجم ضخم للغاية تعادل طاقته تريليون تريليون جيجا طن من مادة (تي إن تي).

ونظراً للكمية العالية غير العادية من الهيدروجين الموجود في السحابة المتفجرة، يعتقد الفلكيون أن المستعر الأعظم قد تشكّل في الأصل من اندماج شمسين معاً.

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