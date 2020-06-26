الكويت: شفاء 602 حالة من كورونا

إجمالي عدد المتعافين يبلغ 33969

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة، 602 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 33969 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.