لجنة الأحياء العشوائية بجدة تكشف عن حزمة من الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين

تسكين أكثر من 550 أسرة حتى الآن والسكن مجاني

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، عن حزمة من الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين الذين يسكنون في نطاق الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم، ويأتي في مقدمتها توفير سكن مجاني.

وبيّنت اللجنة أن التسكين يشمل ثلاث فئات، الأولى الأسر الضمانية الساكنين في هذه الأحياء العشوائية، حيث تم تسكين أكثر من 550 أسرة أزيلت منازلهم حتى الآن تقدموا بطلبات للجنة، لحين نقلهم بعد ذلك الى وحدات الإسكان التنموي، والتي خصص لها 4781 وحدة سكنية ستكون جاهزة بالكامل مع نهاية العام الحالي 2022م.

وأضافت اللجنة أن الفئة الثانية تشمل أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمُزالة ممن لديهم صكوك، وقد استأجرت لهم الدوله وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات، أما الفئة الثالثة فهم المواطنين الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا من مستفيدي الضمان وليس لديهم صكوك تتم دراسة حالتهم، ومن ثمّ تسكينهم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، منوهة إلى أنه سوف يتم التعامل مع الفئات الثلاث في الأحياء المزمع إزالتها مستقبلاً وفق ذات التنظيم.



وذكرت لجنة تنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أنه تم حتى الآن تقديم أكثر من 68 ألف خدمة لسكان الأحياء التي تمت إزالتها، شملت نقل العفش وتقديم السلال الغذائية والوجبات.

الجدير ذكره أنه وبهدف التسهيل على السكان تم الإعلان عن استقبال طلبات التعويض إلكترونياً الموقع الإكتروني( https://services.jeddah.gov.sa/customers )، ويكون التعويض عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية عن الأراضي والأنقاض، والأخرى غير المملوكة بصكوك شرعية عن الأنقاض.