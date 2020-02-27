روسيا تتهم تركيا باستهداف طائراتها الحربية بالصواريخ فوق إدلب

التلفزيون أشار إلى استخدام أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف

ذكر التلفزيون الروسي اليوم (الخميس)، أن خبراء عسكريين أتراك في محافظة إدلب السورية، يستخدمون صواريخ محمولة على الكتف في محاولة لإسقاط طائرات حربية روسية وسورية.

ونقل التلفزيون عن طيارين روس أن السماء فوق إدلب أصبحت خطيرة بعد استخدام مسلحي المعارضة السورية والخبراء الأتراك بشكل نشط أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف، وفقاً لـ"رويترز".

وتزامن هذا التصريح، الذي بثته قناة روسيا 24 التلفزيونية، أثناء عرض تقرير من إدلب، مع إعلان مسؤولين أتراك ومن المعارضة السورية التي يدعمها الجيش التركي السيطرة على بلدة النيرب في إدلب.