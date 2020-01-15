"حساب المواطن": بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 26

بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاقته 63.5 مليار ريال سعودي

أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 26.

وقال البرنامج عبر "تويتر": "حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 26؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية" على الرابط: http://ca.gov.sa

وكان إجمالي الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ26 لشهر يناير، قد بلغ 63.5 مليار ريال سعودي.