"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

"المدني" دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

حالة الطقس الأرصاد جازان

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30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 09:34 AM

"المدني" دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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