أسعار النفط ترتفع مدفوعة بآمال تأجيل "أوبك+" زيادة الإنتاج

زيادة العقود الآجلة لـ"برنت" إلى 44.3 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط آمال بأن تؤجل منظمة أوبك وحلفاؤها زيادة مزمعة في إنتاج النفط لتعويض زيادة أكبر من المتوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتًا أو 1.2 في المئة إلى 44.28 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ10:46 بتوقيت جرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا أو 1.1٪ إلى 41.87 دولار.

وعقدت "أوبك+" اجتماعًا أمس لم يقدِّم أي توصية رسمية قبل الاجتماع الوزاري الكامل للمجموعة في 30 نوفمبر والأول من ديسمبر لمناقشة السياسة.

ونقلت "رويترز" هذا الأسبوع عن مصادر أن أعضاء "أوبك +" يميلون إلى تأجيل خطة سبق الاتفاق عليها لزيادة الإنتاج في العام الجديد بمقدار مليونَي برميل يوميًّا، أو 2 في المئة من الطلب العالمي، وهم يدرسون خيارات لتأجيل الزيادة لمدة ثلاثة أو ستة أشهر.