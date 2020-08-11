"الأرياني" يدين جريمة إعدام الحوثي لأحد الأسرى والتمثيل بجثته

قال إن ذلك يؤكد وحشية الميليشيا وتنصلها عن كل القوانين والأعراف

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني واستنكر بشدة الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا بإعدام الأسير عبدالحافظ عبدالرب الطاهري من أبناء مديرية الطفة بمحافظة ‎البيضاء وسط اليمن.

وفي التفاصيل، قال وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم الاثنين، "إن الميليشيا الحوثية أعدمت الأسير عبدالحافظ الطاهري بعد أن قامت بتعذيبه بشكل وحشي وقطع لسانه وأذنيه وجدع أنفه وفقع عينيه، وإحراق جثته قبل تسليمها لأسرته."

‏وأضاف : "أن هذه الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام اليمني تؤكد وحشية وإجرام ميليشيا الحوثي الإرهابية وتنصلها عن كل القوانين والأعراف والقيم والعادات والتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي السمحة، وهي تكرار لمشاهد التعذيب الوحشي التي مارستها التنظيمات الإرهابية "القاعدة، داعش" بحق الأسرى".

‏ودعا الوزير "الأرياني"، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكل منظمات حقوق الإنسان ومناهضة العنف والتعذيب إلى مغادرة مربع الصمت وإدانة جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية، وسرعة التدخل لحماية وتأمين سلامة كل الأسرى والمختطفين في معتقلاتها غير القانونية والضغط لإطلاقهم فورًا دون قيد أو شرط تنفيذًا لبنود اتفاق السويد.