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يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها.. وهذا هو المقصود

"لذكر لك ولقومك".. آية وصفت القرآن الكريم بالشرف والفخر وفهمت خطأ

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.



ففي الآية 43 من سورة الزخرف يقول الرب تبارك وتعالى: {فَٱسۡتَمۡسِكۡ بِٱلَّذِیۤ أُوحِیَ إِلَیۡكَۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَ ٰ⁠طࣲ مُّسۡتَقِیمࣲ ۝٤٣ وَإِنَّهُۥ لَذِكۡرࣱ لَّكَ وَلِقَوۡمِكَۖ وَسَوۡفَ تُسۡـَٔلُونَ"، يظن بعض الناس أن معنى﴿ لذكر لك ولقومك} أي أن هذا القران ذكر من سائر الأذكار، أو أن فيه تذكير لكم، والصواب أن معنى ذكر لكم أي أن هذا القرآن شرف لكم وفخر ومنقبة.



فالقرآن أُنزل بلغتهم، فهم أفهم الناس له، فينبغي أن يكونوا أقومَ الناسِ به، وأعملهم بمقتضاه، وسوف تُسأَلُ أنت ومَن معك عن الشكر لله عليه، والعمل به، والدعوة إليه. والله أعلم.



يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبد المجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى.