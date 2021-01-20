كوريا الجنوبية تسجّل 404 إصابات جديدة بكورونا و103 حالات بالصين

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت كوريا الجنوبية 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 73518 إصابة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 60180 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 1300 حالة وفاة.

الصين

سجّلت الصين 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في بيان، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيس الصيني ارتفع إلى 88557 إصابة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 حالة وفاة.