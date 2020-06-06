سلطنة عمان: 930 حالة إصابة جديدة بكورونا

الوفيات 72.. وتماثل 3451 حالة للشفاء

سجلت سلطنة عمان 930 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد ١٩" ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 16016 و72 وفاة وتماثل 3451 حالة للشفاء.

وذكرت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بلغ 2463، والحالات المنومة 45، وإجمالي المنومين 251، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 67.

فيروس كورونا الجديد

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06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 02:26 PM

الوفيات 72.. وتماثل 3451 حالة للشفاء

سلطنة عمان: 930 حالة إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت سلطنة عمان 930 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد ١٩" ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 16016 و72 وفاة وتماثل 3451 حالة للشفاء.

وذكرت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بلغ 2463، والحالات المنومة 45، وإجمالي المنومين 251، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 67.

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فيروس كورونا الجديد

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