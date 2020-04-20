8 مناطق بمرمى التنبيهات: أمطار غزيرة وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى السابعة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان والقصيم وعسير والباحة ونجران).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيد وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الاثنين.

ونبّهت الأرصاد منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة جازان ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أحد المسارحة والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة وفيفا وهروب والعيدابي وصامطة، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات والكامل والمويه وتربة ورنية وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة المدينة المنورة ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الاثنين.

ونبهت الهيئة المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة نجران أيضًا أتربة مثارة وأمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الاثنين.