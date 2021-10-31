الأهلي يسعى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية أمام الباطن

فتح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، ملف مواجهته مع نظيره الباطن، في الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقام مدرب الفريق "الألباني" هاسي، بتقسيم الفريق إلى مجموعتين خلال التدريبات التي جرت على الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام الهلال في الجولة الماضية، وأدوا تمارين استرجاعية، فيما أجرى باقي اللاعبين تمارين اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة.