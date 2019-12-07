"المسند" يرسم ملامح طقس السبت متوقعاً خريطة الهطولات: دخلنا #المربعانية

توقع أن تنشط الرياح الجنوبية وقد تثير بعض الغبار خاصة في المواقع المفتوحة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكّل اليوم السبت السحب التي ربما تكون ممطرة على أجزاءٍ من شمالي منطقتي #الرياض و#الشرقية وشرق منطقتي #حائل و#القصيم و#الحدود_الشمالية و#حفرالباطن و#الكويت.

وقال المسند؛ عبر حسابه في "تويتر": اليوم متوقع أن تنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية، وقد تثير بعض الغبار، خاصة في المواقع المفتوحة في وسط الوسطى وجنوبها، و#الشرقية وأجزاء من شرق منطقة #مكة المكرّمة.

وأضاف: اليوم دخول #المربعانية 7 ديسمبر وفقاً لتقويم أم القرى.. دخول طالع الإكليل وهو أول نجوم فصل #الشتاء وفقاً لحساب الأنواء، وأول نجوم المربعانية الثلاثة.