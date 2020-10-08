أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي التضامن برفحاء

نوّه بالدعم والاهتمام غير المحدود من خادم الحرمين وسمو ولي العهد للقطاع الرياضي

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي التضامن غازي بن مطلق الشمري، وأعضاء مجلس الإدارة, وذلك بمناسبة تشكيل المجلس مؤخرًا.

وأكد أمير الحدود الشمالية أهمية أن تعمل الأندية الرياضية على استقطاب المواهب الشابة وتطوير مهاراتهم، وتلبية احتياجاتهم، حاثاً منسوبي النادي على مضاعفة الجهود لتطوير النادي ليؤدي دوره المهم والحيوي في تنمية الرياضات الفردية والجماعية بالمحافظة بالاستفادة المثلى من توجهات وزارة الرياضة وخططها ومبادراتها لتطوير الأندية الرياضة والرياضة بجميع أنحاء المملكة، موجهًا ببناء إستراتيحيات فاعلة لتقدم النادي مرحليًا بعدد من الألعاب الجماعية والفردية وتنفيذها بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة بالأنشطة الرياضية.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بما يحظى به القطاع الرياضي من الدعم والاهتمام غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.