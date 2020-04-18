هولندا.. إصابات "كورونا" تقفز إلى 31.589

الفيروس أودى بحياة 3.601

أفادت سلطات الصحة الهولندية، اليوم السبت، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" زاد 1140 حالة ليصل الإجمالي إلى 31589 إصابة.

وبيّن المعهد الهولندي للصحة العامة في تقريره اليومي، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالمرض زادت 142 وفاة إلى 3601 شخص، وفقاً لـ"رويترز".