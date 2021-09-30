برعاية أمير المنطقة .. "تعليم الجوف" ينظم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني 91

تنوعت الفقرات بين أوبريت وطني وإنشاد ولوحات فنية وقصائد شعرية

برعاية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف حفلاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 صباح اليوم على مسرح إدارة التعليم.



وفي التفاصيل، رحب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بالحضور في هذا الاحتفاء الوطني، والذي اعتبره فرصة للعروض الفنية والتعبيرية من مواهب الطلاب والطالبات التي تعبّر عن الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء لهذا الوطن العظيم.



وقال "الغامدي": "نحنُ إذ نحتفل اليومَ بذكرى مرورِ واحدٍ وتسعينَ عامًا على تأسيسِ هذا الوطنِ الشامخِ، بخالص التهاني والتبريكات إلى مقامِ خادمٍ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمان بن عبدِالعزيزِ، وإلى ولي عهده الأمين الأميرِ محمد بن سلمان - حفظهما اللهُ تعالى - وإلى أميرِ منطقة الجوف ِالأميرِ فيصلِ بن نواف بن عبدالعزيز، مجددينَ الولاءَ والانتماء، مستذكرين بالفخرِ الإنجازاتِ المتواليةِ، والنجاحاتِ المتتابعةِ، التي حققها الوطن، على كل الأصعدةِ، وفي شتى المجالاتِ، ومنها التعليم، فقد حققت وزارة التعليم إنجازات كثيرة غير مسبوقة، على الرغم مما يمر به العالم من ظروف غير معهودة، وفي ظل جائحة كورونا".



وتنوعت فقرات الحفل ما بين أوبريت وطني، وإلقاء فردي، وإنشاد ولوحات فنية متعددة، وقصائد شعرية وطنية.



وبدأ الحفل بتقديم تخلله فقرات إلقاء فردي، وترنيمة وطنية بعنوان "فاتحة" وأوبريت "موطن الفخر" وإنشاد فردي "تفاصيل وطن" ومشاركة لمدارس البنات بأوبريت بعنوان "مجد وراية" من مدارس الأندلس الأهلية الابتدائية وأخيرًا العرضة السعودية "يا وطنا" لمدارس أبو عبيدة الثانوية في سكاكا ومدرسة الجزيرة الثانوية في سكاكا ومدرسة بدر بن عبدالعزيز الثانوية في سكاكا.



وفي ختام الحفل كرم الغامدي الإدارات باللجنة المركزية للحفل، وهي إدارة الإشراف التربوي، وإدارة التربية الخاصة، وإدارة الموهوبين، وإدارة تقنية المعلومات، إدارة العلاقات العامة، وإدارة التشغيل والصيانة، وإدارة الخدمات العامة، كما كرم الطلاب المشاركين بالحفل.



ونُظم احتفاء اليوم الوطني على مسرح الإدارات التعليمية النسائية، وقالت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع في بداية الحفل: "أنه في هذا اليوم المجيد نحتفي بذكرى يومنا الوطني الحادي والتسعين عام جديد يضاف إلى تاريخ الوطن الغالي، وصفحة مضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام وذكرى لتوحيد هذا الكيان على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه الذي وضع قواعد بناء هذا الوطن الشامخ".



وتنوعت فقرات الحفل ما بين أهازيج وطنية، وقصائد شعرية تهتف باسم الوطن، ومسابقات ثقافية، كما شملت عروضًا وثائقية تحكي عن تاريخ عظيم وحكام أوفياء.



وبدأت بعرض وثائقي عن "إنجازات التعليم في المملكة" و "أوبريت انظر" قدمته طالبات من مدارس مكتب التعليم بدومة الجندل، قصيدة "هي لنا دار" للشاعرة منال الشاهر، أوبريت "وطن الغلا" قدمته طالبات مدارس مكتب التعليم بصوير، أوبريت "لك فخر" قدمته طالبات مدرسة وارفة العلم الأهلية، أوبريت "دار حزم وعزم" قدمته طالبات مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا، فقرة "من تراثنا" قدمته طالبات مدرسة رياض المواهب الأهلية، أوبريت "مجد وراية" قدمته طالبات مدرسة الأندلس الابتدائية الأهلية، أوبريت "دار السعودي" قدمته طالبات مدرسة الأولى بالطوير، أوبريت "سيرة وطن" قدمته طالبات مدرسة القمم الابتدائية الأهلية، العرضة السعودية قدمتها طالبات مدرسة الأندلس الثانوية الأهلية.



وقدمت الطالبة ربى عواض العتيبي من مدرسة السادسة الثانوية والسابعة المتوسطة بسكاكا، والطالبة هاجر الشهيلي من مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا قصائد شعرية بهذه المناسبة الغالية.



وفي السياق ذاته، نظمت إدارتا النشاط الطلابي للبنين والبنات ندوة بمناسبة اليوم الوطني 91 بعنوان "رؤى وتطلعات" قدمها رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والآداب بطبرجل الدكتور أديب بن عبيد السحيمي والأستاذ المساعد في قسم الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الجوف الدكتورة عفراء بنت عازم الشراري، أدار الندوة رئيس قسم البرامج العامة والتدريب بإدارة النشاط الطلابي تركي بن مازن الفهيقي.