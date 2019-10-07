في أسبوع واحد.. حائل تشهد 4 حالات دهس ضحيتها شخصان واثنان بالعناية

أحد المتسببين وُجد مختبئًا بالقُرب من منزل الضحية

شهدت حائل خلال أسبوع واحد 4 حالات دهس، راح ضحيتها شخصان، فيما بقي اثنان في العناية المركزة.

وتفصيلاً، لقي مسن مصرعه دهسًا على طريق حائل - قفار عند محاولته قطع الطريق بالقرب من ميدان القربة، وتوفي لحظة وقوع الحادث، فيما توفي مواطن آخر بعد دهسه على طريق الملك عبدالعزيز بالقرب من جسر الساعة أمام أحد الأسواق بحي المطار، وخضع للعلاج في المستشفى أسبوعًا ثم توفي.

وجاءت الحالة الثالثة على طريق الأمير نايف بن عبد العزيز بعد دهس مسن، كان عائدًا من صلاة الفجر السبت الماضي؛ وأُدخل العناية المركزة، ولا يزال يتلقى العلاج فيها. فيما تم دهس مواطن رابع مساء أمس بشارع الملك خالد أمام سوق الاتصالات بحي الجامعيين، وتم نقله للمستشفى، وما زال يرقد في العناية المركزة.

يُذكر أن المتسبب في الحوادث جميعها من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و27 عامًا، فيما كان المتسبب بالحالة الثالثة شابًّا عشرينيًّا، هرب من موقع الحادث، وبعد التعرُّف على سيارته عبر كاميرا بعض المحال التجارية وُجد في المساء مختبئًا بالقرب من منزل الضحية لاستطلاع أمر ضحيته، هل بقي على قيد الحياة أم توفي.

واستدعى أبناء الضحية المتسبب العشريني للمنزل بعد العثور عليه، وأنكر في بداية الأمر، إلا أنه اعترف بالتفاصيل كافة، مشيرًا إلى أنه عن غير قصد؛ فتم إكرامه بمنزلهم، وأخبروه بأنهم سوف يتواصلون مع الجهات الأمنية لتسليمه لهم، وأن ما حصل منه قضاء وقدر من الله. وباشرت الجهات الأمنية المنزل، واستلمت المتسبب.



