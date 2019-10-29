6 إصابات إثر حريق بمركز تجاري بالجموم في تجربة فرضية

فرق الإنقاذ باشرت إخلاء الموقع من المرتادين والعاملين

نفذ الدفاع المدني بمحافظة الجموم، اليوم؛ تجربة فرضية بمشاركة كافة الجهات المعنية.



وبدأ سيناريو الفرضية بعد ورود بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحّدة بمنطقة مكة المكرمة يُفيد باندلاع حريق بمركز تجاري بمحافظة الجموم، وتم على الفور تحريك فرق الإطفاء والإنقاذ تساندها فرقة من الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مع تمرير البلاغ لكافة الجهات المعنية.



ومع وصول الفرق؛ باشرت فرق الإنقاذ عمليات إخلاء المركز من المرتادين والعاملين، فيما عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق.



وتم استحداث منطقة فرز طبي جنوب الحادث، فيما عملت الدوريات الأمنية على منع الدخول إلى منطقة العمليات لغير العاملين.



واستقبلت منطقة الفرز الطبي ست إصابات؛ منها حالتان خطيرتان تم نقلهما إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر.



من جانب آخر أشار مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري، إلى أن فرضية الحريق في محافظة الجموم تأتي ضمن التجارب الفرضية التي تشرف عليها المديرية العامة للدفاع المدني وتنفذها الإدارات العامة والإدارات في محافظات منطقة مكة المكرمة، على حسب الجدول الزمني المعد لها، وتهدف تلك التجارب إلى قياس مدى الاستعداد والاستجابة لمواجهة أي طارئ.



وتهدف الفرضية إلى إبراز المعوقات وسبل معالجتها، إضافة إلى وقوف المختصّين في أعمال السلامة بالمنشأة ودورهم في حماية الأرواح والممتلكات، ووقوف كافة الجهات المشاركة على المهام والواجبات المناطة بها في مثل تلك الحوادث والتنسيق في إدارة الحدث مع الدفاع المدني.



وقد شهد محافظ الجموم، اليوم، التجربة مع كافة المعنيين بالجهات المشاركة؛ الأمر الذي يعطي إشارة لمدى الاهتمام بالتجارب الفرضية التي ينفذها الدفاع المدني على مدار العام.