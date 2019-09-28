بالصور.. 10 مواقع سعودية تجتذب السياح الأجانب

تستعرضها "سبق" بمناسبة قرار إطلاق "التأشيرة السياحية"

تمتاز المملكة العربية السعودية بالعديد من المعالم والمواقع والوجهات السياحية المتميزة والمتنوعة ما بين البحر والجبل والسهول والمساحات الخضراء والتسوق والوديان والصخور والآثار، وتعتبر السعودية كنزاً سياحياً فريداً.

ومع احتفال المملكة بيوم السياحة العالمي الموافق 27 سبتمبر من كل عام؛ أعلنت هيئة السياحة إطلاق باب التأشيرة السياحية التي تصدر لأول مرة أمام مواطني 49 دولة من مختلف أرجاء العالم.

وبالرغم من أن السعودية ليست بالبلد الغريب على شريحة كبيرة من الأجانب، ومن مختلف أنحاء العالم، حيث إنه ومنذ قرن من الزمان، وربما أكثر يزور المملكة العديد من الأجانب من مختلف دول العالم، إلا أنه في إطار العمل والتجارة وخلال فترة مكوث الأجانب في السعودية يطلبون زيارة العديد من المعالم المذهلة في ربوع المملكة.

وتسلط "سبق" الضوء على أهم 10 وجهات سياحية سعودية جذبت الأجانب ويتوقع أن تكون الأكثر طلباً خلال الفترة القادمة.

مدينة العماليق

هي مدائن صالح التي تتصدر طلب الزيارات؛ لما تحويه من مجموعات أثرية نادرة على مستوى العالم وتقع في وادي العلا والمدرج، كموقع تراث عالمي بناه الأنباط قبل ألفي عام.

وتعتبر المنطقة متحفاً مذهلاً في الهواء يحوي مقابر مغطاة بنقوش ورسومات أثرية ومقابر الأسود في التي تعود لحضارتي دادان ولحيان من الألفية الأولى قبل الميلاد والجبال البركانية التي تعرف باسم "الحرات".

وكانت العلا نقطة عبور مهمة للقوافل على الطرق التجارية التي تربط بين شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا والهند وتبلغ مساحتها حجم بلجيكا.

واحة العالم الكبرى

هي واحة الأحساء التي تأتي كأحد أهم اختيارات الأجانب؛ لما تحويه من مناظر رائعة وصُنّفت من قبل اليونيسكو كموقع تراث عالمي عام 2018 وتحمل مؤشرات عن حياة بشرية تعود للعصر الحجري الحديث.

وتؤكد "اليونيسكو" أن واحة الأحساء تضمّ مجموعة من المواقع مثل الحدائق وقنوات الري ومبان تاريخية ونسيج حضري ومواقع أثرية تقف شاهداً على توطن البشر، واستقرارهم في منطقة الخليج منذ العصر الحجري الحديث.

وقالت: يتمثل ذلك في الحصون التاريخية المتبقية والجوامع والينابيع والقنوات وغيرها من نظم إدارة المياه وتعد واحة الأحساء أكبر واحات النخيل في العالم.

فتحة الحمم

هي فوهة الوعبة وتقع بجوار مدينة جدة على البحر الأحمر، وتشكلت بعد انفجار أبخرة تحت الأرض تسببت بها الحركة البركانية، وتغطي عمق الفوهة طبقة أملاح لامعة.

بوابة الحضارة

جدة التاريخية تعدّ أكثر الأماكن زيارة للسياح الذين يأتون لجدة، وهي ضمن قائمة التراث العالمي؛ بسبب تاريخها العتيق ذات مكانة مهمة عبر ‏الحضارات ‏المختلفة.

وشهدت في بدايات العصر الإسلامي ‏نقطة تحول كبيرة عندما ‏اتخذها الخليفة ‏الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ميناء لمكة ‏المكرمة في عام 26هـ/ ‏‏647م.

ومنذ ‏تلك الفترة اكتسبت مدينة جدة بعدها التاريخ الإسلامي ‏الذي جعلها واحدة من أهم ‏المدن الواقعة ‏على سواحل البحر الأحمر وبوابة للحرمين الشريفين ونقطة دخول الحجيج الذين يصلون بحرا في طريقهم إلى مكة.

قصر الرجال

هو قصر المصمك، وهو أبرز ما يزوره الأجانب في الرياض، وهو ذلك القصر المرتفع والحصن المشيد من الطوب اللبن يقع في منتصف الرياض، وشكّل المصمك مسرحاً لمعركة فتح الرياض.

ويضم العديد من الأبراج في كل ركن من أركان القصر، ويبلغ ارتفاعها نحو 18م ويوجد برج ذو شكل مربع في وسط القصر، ويطلق عليه اسم المربعة، ويضم فناؤه ثلاث وحدات؛ الأولى لإقامة الحاكم، وتمتاز بترابطها مع بعضها البعض، والثانية بيت للمال، بينما خصصت الثالثة لإقامة الزائرين والضيوف.

واحة التاريخ

هي الدرعية التي تعد عاصمة السياحة التاريخية في الرياض، وتمثل الدرعية رمزاً وطنياً بارزاً في تاريخ المملكة العربية السعودية.

وكانت العاصمة الأولى للدولة، وتقع على ضفاف وادي حنيفة، وارتبطت به حضارياً، كما أنها جسدت تفاعل الهوية الثقافية للمنطقة فأضحت رمز أصالتها وعنوان حضارتها.

وتتميز الدرعية بالمظاهر الطبيعية الجميلة كالروافد والشعاب والأراضي الخصبة، وكلها معالم خلابة من التراث البيئي الذي يرتبط بتجربة الإنسان الحضارية في الاستقرار والبناء والتعمير.

ويظهر المنجز الحضري من خلال الدور السكنية وأنظمة الري والقنوات والأنفاق والقرى الزراعية بالدرعية ومحيطها الجغرافي.

نقوش التاريخ العتيق

في مدينة التاريخ "حائل "يعتبر موقعي جبة والمنجور بحائل من أهم وأكبر المواقع الأثرية في المملكة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 10 آلاف سنة قبل الميلاد وضمن مواقع التراث العالمي وتكثر الرسوم والنقوش الصخرية على أحجار هذه المنطقة.

وتتميز رسومها الصخرية بانتشارها على واجهات الجبال الموجودة في جميع أنحاء المنطقة وتشمل رسوما لأشكال آدمية وحيوانية متنوعة تعود إلى فترة ما قبل التاريخ.

الأعجوبة الغامضة

أصبحت صحراء الربع الخالي في جنوب وجنوب شرقي شبه الجزيرة العربية منطقة جذب سياحي وملاذاً للمغامرين الذين يرغبون بتجربة واحدة من عجائب الطبيعة الحقيقية، حيث تستغله لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، ويعتبر أكبر صحراء متواصلة ورملية في العالم تشكل منطقة الربع الخالي نحو ثلث مساحة شبه الجزيرة العربية ومساحتها أكبر من فرنسا.

الطبيعة الخلابة

هي جبال الهدا بالطائف أحد أشهر جبال المملكة، وأكثرها جذباً للسياح، ولأن طريق الكر التاريخي والجديد الشهير يمر من خلالها.

ويقع الهدا المركز السياحي غرب محافظة الطائف، ويرتفع عن سطح البحر حوالي ألفي متر وتكسوه الخضرة على جباله الشامخة، ويتمتع بمناخ معتدل وطبيعة جبلية مميزة، حيث تتمتع المنطقة بجمال طبيعي كبير مميز وهواء معتدل خلال فصل الصيف.

سيدة الضباب

هي مدينة أبها التي تقع على ارتفاع ثلاثة آلاف متر عن سطح البحر، وفي الجوار منها تمتد جبال السودة إحدى أعلى الشواهق في السعودية، وأعلى نقطة سكنية في المملكة العربية السعودية وربما تكون أبها.

وتعدّ مركز منطقة عسير الواقعة في جنوب غربي السعودية أعلى مدينة في المملكة من حيث الارتفاع عن سطح البحر إذ يبلغ 2200 متر.

وكان المصريون القدماء يطلقون عليها اسم أرض البخور والبهارات.