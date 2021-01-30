الاتحاد يسعى للاقتراب من الصدارة عبر بوابة الاتفاق.. وأبها يهدِّد الشباب

وسط غياب الهلال والنصر.. اليوم تنطلق مباريات الدور الثاني

تدور عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت من خلال منافسات الجولة الـ16 (بداية الدور الثاني من الدوري).



وتشهد الجولة غياب 4 فرق، هي: الهلال، النصر، العين، الفتح؛ وذلك بعد تأجيل مباراتين من هذه الجولة بسبب مشاركة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر الذي يقام مساء اليوم السبت.



وتأجلت مباراتا الهلال والعين، والنصر والفتح إلى يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير المقبل.



ويأمل الشباب والأهلي في استثمار غياب الهلال عن هذه الجولة لانتزاع صدارة الترتيب التي يملكها الهلال بـ 30 نقطة.



وسيلتقي الشباب مع أبها في هذه الجولة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.



السبت 30 يناير: الفيصلي – التعاون، أبها – الشباب، الاتفاق – الاتحاد.



الأحد 31 يناير: الرائد – ضمك، القادسية – الوحدة، الأهلي – الباطن.