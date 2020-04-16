أمانة المدينة تصدر العديد من الرخص والقرارات عن بعد

ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للتسهيل على المواطنين

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة العديد من الرخص والقرارات خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات، وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.



وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واستمرار الخدمات دون توقف؛ اعتماد 21 رخصة بناء سكني وتجاري، و5 رخص حفريات لخدمات البنية التحتية، وإصدار 15 قرارًا مساحيًّا، و254 رخصة بلدية للمنشآت التجارية.