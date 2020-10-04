"الفيصل" يعلن عن تقديم ملف ترشح الرياض .. لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030

أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عن تقديم ملف ترشح مدينة الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.
وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": يسعدني أن أعلن اليوم عن تقديم الملف الرسمي إلى المجلس الأولمبي الآسيوي لترشح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 ..نتمنى أن يليق هذا الملف بحجم طموحاتنا وروعة عاصمة مملكتنا الحبيبة.
وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل
أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عن تقديم ملف ترشح مدينة الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.
وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": يسعدني أن أعلن اليوم عن تقديم الملف الرسمي إلى المجلس الأولمبي الآسيوي لترشح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 ..نتمنى أن يليق هذا الملف بحجم طموحاتنا وروعة عاصمة مملكتنا الحبيبة.