"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة.. و"المدني" تحذّر

دعت إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة: أضم والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.