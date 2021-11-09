"الجبير" يستقبل رئيس مجموعة الصداقة "الفرنسية الخليجية"

استعرضا علاقات الصداقة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك

‬استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس لجنة الصداقة "الفرنسية الخليجية" عضو مجلس الشيوخ عن الفرنسيين المقيمين بالخارج السيناتور أوليفييه كاديك.

وشهد الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.