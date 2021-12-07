"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى الـ 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل، تضمن رياحاً نشطةً وأتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.