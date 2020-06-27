سقوط حر للأتراك بين حدَي الفقر والجوع.. ماذا يمكن أن تفعل أجورهم؟!

"الحسابات تناقض الحكومة" وتكلفة معيشة شاب أعزب 2952 ليرة شهرياً

أصدر اتحاد نقابات العمال في تركيا، تقديره للحد الأدنى للفقر مقارنة بالحد الأدنى للأجور المعتمد رسميًا من الحكومة التركية، مشيرًا إلى أن حد الجوع لأسرة مكونة من 4 أشخاص 2431 ليرة و8 قروش، بينما سجل حد الفقر نحو 7 آلاف و918 ليرة و82 قرشًا.

يأتي ذلك فيما يبلغ إجمالي الحد الأدنى للأجور في تركيا اعتباراً من مطلع العام الجاري، ألفين و940 ليرة، أما صافي الحد الأدنى للأجور مخصوماً منه الضرائب فيبلغ ألفين و324 ليرة.

تقرير اتحاد نقابات العمال في تركيا أشار وفق "زمان التركية"، إلى أنه بناءً على المعطيات والحسابات يكون حد الجوع أعلى بكثير من الحد الأدنى للأجر المعلن من قبل الحكومة، لافتًا إلى أن تكلفة معيشة شاب أعزب بمفرده تبلغ 2952 ليرة شهريًا.

وأوضح التقرير أن أسرة مكونة من 4 أشخاص تحتاج إلى 2431 ليرة تركية شهريًا كمصروفات للمواد الغذائية فقط من أجل الحصول على تغذية كافية ومتوازنة وصحية، لافتًا إلى أن قيمة المصروفات الشهرية الإجمالية ترتفع إلى 7918 ليرة تركية عند إضافة الملابس وإيجار المنزل وفواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، إضافة إلى المواصلات والتعليم والصحة وغيرها من الاحتياجات الضرورية.