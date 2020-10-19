تعليم مكة يوجه خطاب شكر إلى مدير مكتب شرق المنطقة

تلقى مدير مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة، خطاب شكر وتقدير من المساعد للشؤون التعليمية بتعليم مكة المكرمة.

جاء ذلك نظير الجهود الحثيثة والمميزة في الإعداد والمتابعة لبرنامج التدريب على اختبار القدرات العامة. كما وجه الخطاب الشكر لأعضاء اللجنة والمعلمين المدربين.