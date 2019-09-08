اشتباه في محله.. دوريات أمن بيشة تطيح بشخص بحوزته 6 بلاطات حشيش

قبض أفراد دوريات الأمن بمحافظة بيشة، صباح اليوم الأحد، على شخص على طريق بيشة- تثليث، وبحوزته 6 بلاطات حشيش ومسدس وذخيرة حية.
وقالت المصادر: رجال دوريات الأمن بمحافظة بيشة أطاحوا بشخص وبحوزته 6 بلاطات حشيش وسلاح من نوع مسدس وذخيرة حية، بعد أن اشتبهوا في سيارة على طريق بيشة- تثليث.
وأضافت: أسفر تفتيش المركبة عن ضبط الممنوعات، وتم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات.
كان معه سلاح من نوع مسدس وذخيرة حية وتم تسليمه للجهات المختصة
قبض أفراد دوريات الأمن بمحافظة بيشة، صباح اليوم الأحد، على شخص على طريق بيشة- تثليث، وبحوزته 6 بلاطات حشيش ومسدس وذخيرة حية.
وقالت المصادر: رجال دوريات الأمن بمحافظة بيشة أطاحوا بشخص وبحوزته 6 بلاطات حشيش وسلاح من نوع مسدس وذخيرة حية، بعد أن اشتبهوا في سيارة على طريق بيشة- تثليث.
وأضافت: أسفر تفتيش المركبة عن ضبط الممنوعات، وتم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات.