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لتعريفهم بما كان عليه الأجداد في السابق

"متحف أم الدوام" يوقع اتفاقية مع "متحف الطيبات" لعرض المقتنيات التراثية

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وقع متحف أم الدوم التراثي اتفاقية مع متحف الطيبات بمحافظة جدة لعرض المقتنيات التراثية القديمة للزوار والسياح وتعريفهم بما كان عليه الأجداد في السابق.



ويضم "متحف أم الدوم" ما يقارب الـ 400 قطعة أثريّة، تشمل مجموعة من أدوات القهوة، كما تضم بعض الملابس القديمة رجاليّة ونسائيّة، وبعض الحلي النسائية وأدوات الزينة وأدوات الخياطة والأدوات المصنوعة من الجلد كالقرب والنطع.



ومن هذا المنطلق، اهتم صاحب المتحف "علي بن جهز الذيابي" بتنويع القطع التراثية والأثرية في أركان المتحف الذي يعد لوحة فنيّة، والتي نالت إعجاب الزوار الذي يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونقل ما شاهدوه لأصدقائهم وذويهم عبر الوسائل التقنية بمواقع التواصل الاجتماعي.



وأبرز ما جاء في الاتفاقية بين المتحفين هو: "تبادل الزيارات الدورية، وعقد اللقاءات التي تخدم السياحة بشكلٍ عام، والاستفادة من المقتنيات أثناء المشاركة في المهرجانات".