السودان يعلن انتهاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية المطبقة ضده

رفعت عن 157 مؤسسة

أعلن البنك المركزي السوداني، اليوم (الأربعاء)، انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412.

وأفاد محافظ البنك المركزي بدر الدين إبراهيم، في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، بأن البنك المركزي تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر 2017م.

وأضاف أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد رفعت العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور.